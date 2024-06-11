Глобальне відновлення буде після закінчення війни – Зеленський
Київ • УНН
За словами Президента Зеленського, глобальне відновлення України відбудеться після закінчення війни.
Відновити всю енергетику країни буде можливим лише після закінчення війни, ніхто не змушує українців за кордоном повернутись назад та все ж, країні потрібні люди для відновлення інфраструктури. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає кореспондент УНН.
Безумовно, глобальне відновлення (енергетики - ред.) буде після закінчення війни, і тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця та безпека
Він каже, що ніхто не може змусити повернутись до України тих громадян, які виїхали, але країні потрібні люди для відновлення інфраструктури та житла.
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США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури України 824 млн дол.