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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глобальное восстановление будет после окончания войны - Зеленский

Глобальное восстановление будет после окончания войны - Зеленский

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 12:02  •  453 просмотра

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По словам Президента Зеленского, глобальное восстановление Украины произойдет после окончания войны.

Восстановить всю энергетику Украины будет возможным только после окончания войны,  никто не заставляет украинцев за границей вернуться назад и все же, стране нужны люди для восстановления инфраструктуры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН

Безусловно, глобальное восстановление (энергетики - ред.) будет после окончания войны, и здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, потому что будут рабочие места и безопасность

- сказал Президент Украины.

Он говорит, что никто не может заставить вернуться в Украину тех граждан, которые выехали, но стране нужны люди для восстановления инфраструктуры и жилья.

Напомним

США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 824 млн долл.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаЭкономикаполитика
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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