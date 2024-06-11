Глобальное восстановление будет после окончания войны - Зеленский

Восстановить всю энергетику Украины будет возможным только после окончания войны, никто не заставляет украинцев за границей вернуться назад и все же, стране нужны люди для восстановления инфраструктуры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Безусловно, глобальное восстановление (энергетики - ред.) будет после окончания войны, и здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, потому что будут рабочие места и безопасность - сказал Президент Украины.

Он говорит, что никто не может заставить вернуться в Украину тех граждан, которые выехали, но стране нужны люди для восстановления инфраструктуры и жилья.

Напомним

США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 824 млн долл.