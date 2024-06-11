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В Ірпені за два роки реалізували понад 200 вдалих проєктів з відбудови - мер

В Ірпені за два роки реалізували понад 200 вдалих проєктів з відбудови - мер

Київ • УНН

 • 13698 перегляди

За останні два роки Ірпінь, одне з найбільш постраждалих міст Київської області, реалізував понад 200 успішних проектів з відновлення, що зробило його лідером в області реконструкції в Україні.

На сьогодні Ірпінь, що на Київщині, є одним із лідерів по відбудові в Україні. За останні два роки в міста вдалося реалізувати понад 200 вдалих проєктів з відбудови. Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.

Ірпінь є на сьогодні одним із лідерів по відбудові в Україні і це нам вдалося завдяки корпорації між українськими та міжнародними партнерами, організаціями, фондами. За останні два роки ми реалізували більше 200 вдалих проєктів у нашому місті. Це звичайно завдяки і державній підтримці, завдяки фінансуванню Київської ОВА, і звичайно наших партнерів 

- сказав Маркушин.

Він зазначив, що Ірпінь є найбільш пошкодженим містом у Київській області.

"70% пошкоджень та руйнувань. Були пошкоджені садочки, школи, вся критична інфраструктура. В нашому місті не було ні води, ні світла, ні газу, не працював мобільний зв’язок", - додав Маркушин.

Також він зазначив, що у місті було демонтовано 150 зруйнованих приватних будинків та 20 багатоповерхівок.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновити всю енергетику країни буде можливо лише після закінчення війни, ніхто не змушує українців за кордоном повернутись назад та все ж, країні потрібні люди для відновлення інфраструктури.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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