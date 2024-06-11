В Ірпені за два роки реалізували понад 200 вдалих проєктів з відбудови - мер
Київ • УНН
За останні два роки Ірпінь, одне з найбільш постраждалих міст Київської області, реалізував понад 200 успішних проектів з відновлення, що зробило його лідером в області реконструкції в Україні.
На сьогодні Ірпінь, що на Київщині, є одним із лідерів по відбудові в Україні. За останні два роки в міста вдалося реалізувати понад 200 вдалих проєктів з відбудови. Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
Ірпінь є на сьогодні одним із лідерів по відбудові в Україні і це нам вдалося завдяки корпорації між українськими та міжнародними партнерами, організаціями, фондами. За останні два роки ми реалізували більше 200 вдалих проєктів у нашому місті. Це звичайно завдяки і державній підтримці, завдяки фінансуванню Київської ОВА, і звичайно наших партнерів
Він зазначив, що Ірпінь є найбільш пошкодженим містом у Київській області.
"70% пошкоджень та руйнувань. Були пошкоджені садочки, школи, вся критична інфраструктура. В нашому місті не було ні води, ні світла, ні газу, не працював мобільний зв’язок", - додав Маркушин.
Також він зазначив, що у місті було демонтовано 150 зруйнованих приватних будинків та 20 багатоповерхівок.
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