В Ирпене восстановили многоквартирные дома, поврежденные россиянами во время вторжения

В Ирпене Киевской области восстановили два многоквартирных дома, которые повредили россияне в начале полномасштабного вторжения. 50-квартир в них буквально разрушили. Больше всего пострадали самые высокие этажи. Отстроить их удалось в рамках программы UNITED24, под наблюдением международного наблюдателя ПРО ООН. Заказчик - работ Киевская областная военная администрация, передает УНН.

"...На 104а дом потрачено около ... 13 млн. На дом 106 - почти 20 млн потрачено полностью на восстановление - как на внешние работы, так и внутренние, а также внутренние работы по квартирам... По другим домам мы работаем. У нас есть восстановительные работы, все подрядные организации, которые выбрались через тендерную процедуру ProZorro, они все запущены, все работают...", - сказал Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Восстановительные работы над двумя зданиями продолжались почти год. Кроме помещений отремонтировали все поврежденные коммуникации. А полнее всего радость от завершения восстановления выразили сами жители.

"...это для нас было очень тяжело. Мы выехали отсюда с четырьмя пакетами... С четырьмя пакетами на руках мы поехали к бабушке в гости. И когда нам сказали, это для нас был немного шок... Извините. И когда мы дождались наконец... восстановления, это для нас было... действительно подарок...", - рассказала владелица восстановленной квартиры Юлия.

Работы по восстановлению в городе не останавливаются. Однако, организаторы восстановления отмечают, что несмотря на войну - работы будут завершаться в быстрые сроки.

"...Сегодня вы видите уже шестой результат - шестой дом, который мы вводим в эксплуатацию. Эту работу продолжаем и в ближайшее время сдадим все 18 многоквартирных домов, а также три учебных заведения по этой программе UNITED24... В первую очередь хотел поблагодарить Президента и правительство за эту колоссальную возможность, что во время войны мы можем восстанавливать нашу Киевскую область", - подчеркнул Кравченко.

Подобные проекты продолжаются по всей стране. И, как отметили международные наблюдатели, Украине удается даже во время войны показывать хорошие результаты по реставрации жилых объектов.