В Ираке хотят разрешить взрослым мужчинам брать в жены 9-летних девочек

Власти Ирака могут изменить законодательство о ранних браках, проголосовав за поправку, по которой возраст согласия для девушек снизится с 18 до 9 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.

Детали

Поправку инициировали представители ультраконсервативных мусульманских партий. Она должна отменить действие закона о личном статусе 1959 года, который разрешает вступать в брак с 18 лет.

По новому законопроекту, возраст согласия для девочек снизится с 18 до 9 лет, а для мальчиков – до 15 лет. Это включает в себя разрешение родителям заключать браки по договоренности для своих маленьких дочерей. Закон также позволит религиозным властям проводить браки.

Также женщины лишатся права на развод, наследование и опеку над детьми.

Попытки отменить закон о личном статусе в Ираке предпринимались и раньше, в 2014 и 2017 годах, однако они проваливались. Теперь же некоторые правозащитники беспокоятся, что в этот раз у него есть шанс на успех.

И хотя с 1950 годов браки до 18 лет запрещены, исследование ЮНИСЕФ показало, что 28% девушек в Ираке вышли замуж до достижения 18 лет. По данным Human Rights Watch, за последние 20 лет в Ираке стало больше детских браков. Такие союзы заключаются религиозными лидерами неофициально.

Напомним

Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.

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