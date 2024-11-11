В Ираке хотят разрешить взрослым мужчинам брать в жены 9-летних девочек
Киев • УНН
Власти Ирака могут принять поправку, снижающую возраст согласия на брак с 18 до 9 лет для девочек и до 15 лет для мальчиков. Законопроект также лишит женщин права на развод, наследование и опеку над детьми.
Власти Ирака могут изменить законодательство о ранних браках, проголосовав за поправку, по которой возраст согласия для девушек снизится с 18 до 9 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.
Детали
Поправку инициировали представители ультраконсервативных мусульманских партий. Она должна отменить действие закона о личном статусе 1959 года, который разрешает вступать в брак с 18 лет.
По новому законопроекту, возраст согласия для девочек снизится с 18 до 9 лет, а для мальчиков – до 15 лет. Это включает в себя разрешение родителям заключать браки по договоренности для своих маленьких дочерей. Закон также позволит религиозным властям проводить браки.
Также женщины лишатся права на развод, наследование и опеку над детьми.
Попытки отменить закон о личном статусе в Ираке предпринимались и раньше, в 2014 и 2017 годах, однако они проваливались. Теперь же некоторые правозащитники беспокоятся, что в этот раз у него есть шанс на успех.
И хотя с 1950 годов браки до 18 лет запрещены, исследование ЮНИСЕФ показало, что 28% девушек в Ираке вышли замуж до достижения 18 лет. По данным Human Rights Watch, за последние 20 лет в Ираке стало больше детских браков. Такие союзы заключаются религиозными лидерами неофициально.
Напомним
Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.
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