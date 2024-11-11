В Ираке хотят разрешить взрослым мужчинам брать в жены 9-летних девочек

ukenru
Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 27796 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 61694 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 79781 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 106387 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 149606 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 179245 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 189599 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185044 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 235112 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 134713 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие

08:30 • 27440 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 100743 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 101503 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 96072 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 43818 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 96072 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 101503 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 131215 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 235109 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 176959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 11546 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 43818 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 100743 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

10 ноября 2024, 16:47 • 80798 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

10 ноября 2024, 12:49 • 88521 просмотра
Актуальное
В Ираке хотят разрешить взрослым мужчинам брать в жены 9-летних девочек

В Ираке хотят разрешить взрослым мужчинам брать в жены 9-летних девочек

Киев  •  УНН

16:24 • 6734 просмотра

Read in English

Власти Ирака могут принять поправку, снижающую возраст согласия на брак с 18 до 9 лет для девочек и до 15 лет для мальчиков. Законопроект также лишит женщин права на развод, наследование и опеку над детьми.

Власти Ирака могут изменить законодательство о ранних браках, проголосовав за поправку, по которой возраст согласия для девушек снизится с 18 до 9 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.

Детали

Поправку инициировали представители ультраконсервативных мусульманских партий. Она должна отменить действие закона о личном статусе 1959 года, который разрешает вступать в брак с 18 лет.

По новому законопроекту, возраст согласия для девочек снизится с 18 до 9 лет, а для мальчиков – до 15 лет. Это включает в себя разрешение родителям заключать браки по договоренности для своих маленьких дочерей. Закон также позволит религиозным властям проводить браки.

Также женщины лишатся права на развод, наследование и опеку над детьми.

Попытки отменить закон о личном статусе в Ираке предпринимались и раньше, в 2014 и 2017 годах, однако они проваливались. Теперь же некоторые правозащитники беспокоятся, что в этот раз у него есть шанс на успех.

И хотя с 1950 годов браки до 18 лет запрещены, исследование ЮНИСЕФ показало, что 28% девушек в Ираке вышли замуж до достижения 18 лет. По данным Human Rights Watch, за последние 20 лет в Ираке стало больше детских браков. Такие союзы заключаются религиозными лидерами неофициально.

Напомним

Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.

Индийская полиция арестовала более 2000 мужчин за незаконные браки с детьми5 февраля 2023, 15:44 • 1446469 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
foks-niusФокс Ньюс
yunisefЮНИСЕФ
irakИрак