В Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров: по меньшей мере пятеро погибших

Пассажирский паром загорелся в воскресенье, 20 июля, в море у индонезийского острова Сулавеси. Погибли по меньшей мере пять человек, среди которых беременная женщина, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что более 280 человек удалось спасти, эвакуация продолжается.

Судно KM Barcelona 5 направлялось в Манадо, столицу провинции Северный Сулавеси, из Талауда, островного района провинции. К спасательным работам привлекли три корабля ВМС.

Местные СМИ опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как десятки пассажиров прыгают в воду, пытаясь спастись от огня. Индонезийские власти предупреждают, что число жертв может возрасти. Причины возгорания судна пока не установлены.

Напомним

В начале июля у индонезийского острова Бали затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. В результате инцидента четыре человека погибли.

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