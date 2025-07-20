В Індонезії спалахнув пором з сотнями пасажирів: щонайменше п'ятеро загиблих

Пасажирський пором загорівся в неділю, 20 липня, в морі біля індонезійського острова Сулавесі. Загинули щонайменше п'ятеро людей, серед яких вагітна жінка, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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Зазначається, що понад 280 людей вдалося врятувати, евакуація триває.

Судно KM Barcelona 5 прямувало до Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, з Талауда, острівного району провінції. До рятувальних робіт залучили три кораблі ВМС.

Місцеві ЗМІ опублікували відео з місця події, на якому видно, як десятки пасажирів стрибають у воду, намагаючись втекти від вогню. Індонезійська влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Причини загоряння судна поки що не встановлені.

Нагадаємо

На початку липня біля індонезійського острова Балі затонув пором KMP Tunu Pratama Jaya, на борту якого перебували 65 осіб. Внаслідок інциденту четверо людей загинули.

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