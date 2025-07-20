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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
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В Індонезії спалахнув пором з сотнями пасажирів: щонайменше п'ятеро загиблих

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Пасажирський пором KM Barcelona 5 загорівся біля індонезійського острова Сулавесі, прямуючи до Манадо. Загинуло щонайменше п'ятеро людей, понад 280 врятовано.

В Індонезії спалахнув пором з сотнями пасажирів: щонайменше п'ятеро загиблих

Пасажирський пором загорівся в неділю, 20 липня, в морі біля індонезійського острова Сулавесі. Загинули щонайменше п'ятеро людей, серед яких вагітна жінка, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що понад 280 людей вдалося врятувати, евакуація триває.

Судно KM Barcelona 5 прямувало до Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, з Талауда, острівного району провінції. До рятувальних робіт залучили три кораблі ВМС.

Місцеві ЗМІ опублікували відео з місця події, на якому видно, як десятки пасажирів стрибають у воду, намагаючись втекти від вогню. Індонезійська влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Причини загоряння судна поки що не встановлені.

Нагадаємо

На початку липня біля індонезійського острова Балі затонув пором KMP Tunu Pratama Jaya, на борту якого перебували 65 осіб. Внаслідок інциденту четверо людей загинули.

Потужний землетрус стався біля узбережжя Індонезії14.07.25, 10:51 • 3132 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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