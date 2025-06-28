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Financial Times
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В Грузии суд отправил за решетку еще двух оппозиционеров

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Тбилисский суд вынес приговоры лидеру "Коалиции за изменения" Нике Мелии и экс-депутату Гиви Таргамадзе. Их приговорили за отказ свидетельствовать парламентской комиссии по деятельности Михеила Саакашвили.

В Грузии суд отправил за решетку еще двух оппозиционеров

Суд в Тбилиси в пятницу огласил приговоры двум представителям грузинской оппозиции - одному из лидеров "Коалиции за перемены" Нике Мелии и бывшему депутату Гиви Таргамадзе. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что оба деятеля были осуждены по той же статье, которую использовали в начале недели против Зураба Джапаридзе, Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе. Речь идет об отказе свидетельствовать перед парламентской комиссией, которая расследует деятельность Михеила Саакашвили и его окружения во время пребывания у власти. Правящая партия "Грузинская мечта" ввела за это уголовную ответственность. 

Ника Мелия, который прямо в зале суда облил судью водой из бутылки, получил восемь месяцев тюремного заключения. Гиви Таргамадзе проведет за решеткой семь месяцев. Обоим будет запрещено занимать государственные должности в течение 2 лет.

Правозащитные организации назвали эту неделю "крупнейшим демократическим коллапсом в постсоветской истории Грузии". 

Напомним

24 июня основатели и лидеры оппозиционных движений "Сильная Грузия" и "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были взяты под стражу в Грузии. Они были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за неявку на заседание парламентской следственной комиссии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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