В Госдепе США заявили, что помогают Украине в борьбе с коррупцией

Вашингтон оказывает Украине всестороннюю поддержку в военной и экономической сферах. В частности, речь идет о помощи на пути к преодолению коррупции в стране. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время итоговой пресс-конференции о вызовах и достижениях 2023 года, передает УНН.

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По его словам, Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы помочь Украине "встать на ноги демократически, военно, экономически, а не только справляться с текущим вызовом, который продолжает создавать Россия".

Конечно, мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций, а также для того, чтобы Украина была сильным демократическим государством - заявил Блинкен.

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Госсекретарь США подчеркнул, что США и партнеры помогают Украине строить будущее, в котором она "сможет сдерживать агрессию и защищаться от нее".

Мы активно работаем над тем, чтобы привлечь в Украину гораздо больше инвестиций, в том числе для деятельности частного сектора, чтобы Украина могла экономически процветать. И в этом мы достигаем настоящего успеха - резюмировал Энтони Блинкен.

Дополнение

В Госдепе заверили, что в Украину уже активно поступают активно, а база налогообложения растет. Таким образом Украина все больше может платить за себя.

В то же время Блинкен заверил, что США будут продолжать сплачивать страны по всему миру, чтобы "поддержать свободу и независимость Украины и чтобы убедиться, что агрессия России будет оставаться стратегической неудачей

Приближаясь к 2024 году, мы будем продолжать стоять бок о бок с теми, кто разделяет наше видение открытого, процветающего и безопасного мира, потому что это то, что отвечает интересам американского народа - госсекретарь США.

Напомним,

В январе Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине, а Шумер и Макконнелл заявят о прогрессе в переговорах, но признают, что есть нерешенные вопросы.

Они имеют целью рассмотреть вопросы национальной безопасности, включая поддержку союзников, таких как Украина, после выхода из кризиса.

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