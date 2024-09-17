В госбюджет перечислили 104 млн грн, изъятые у депутата Ровенского облсовета

Государственное бюро расследований перечислило в госбюджет 104 миллиона гривен, изъятые у депутата Ровенского областного совета во время расследования о незаконном обогащении. Об этом сообщили в Бюро, передает УНН.

Как сообщается, ГБР выполнило решение Высшего антикоррупционного суда по делу о незаконном обогащении депутата Ровенского облсовета.

В ноябре 2023 года следователи ГБР обнаружили у депутата, который был также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП «Леса Украины» незадекларированное состояние на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Тогда изъяли только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте.

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Также правоохранители нашли три элитных автомобиля «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Кроме того, обнаружили золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Как сообщается, также депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, указали в ГБР.

Депутату было сообщено о подозрении и взято под стражу. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в начале мая 2024 года заключили соглашение о признании виновности с подозреваемым.

Уже 29 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд утвердил это соглашение и определил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием в 3 года и определил размер средств, подлежащих специальной конфискации: 1 340 087,97 долл. США, 1 034 615 Евро и 1 561 800 грн, что по курсу Нацбанка составляет 104 миллиона 311 тыс. 474 гривен.

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