В держбюджет перерахували 104 млн грн, вилучені у депутата Рівненської облради
Київ • УНН
ДБР перерахувало до держбюджету 104 млн грн, вилучені у депутата Рівненської облради під час розслідування незаконного збагачення. Депутату призначено 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки.
Державне бюро розслідувань перерахувало до держбюджету 104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської обласної ради під час розслідування про незаконне збагачення. Про це повідомили в Бюро, передає УНН.
Як повідомляється, ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду у справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради.
У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата, який був також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" незадекларовані статки на мільйони доларів.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Тоді вилучили тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.
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Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Крім того, виявили золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.
Як повідомляється, також депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, вказали в ДБР.
Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.
Вже 29 травня Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.
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