В Google анонсировали изменения в поисковике для пользователей из Европы

Корпорация Google планирует внести коррективы в отображение результатов поиска на своей платформе в Европе после жалоб от компаний конкурентов на снижение посещаемости их сайтов из-за изменений , внесенных ранее подразделением Alphabet. Тем временем регуляторы ЕС выясняют, не нарушила ли компания технологические правила ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что последнее предложение-это правильный способ сбалансировать сложные компромиссы, которые предполагает DMA", - сказал Бетелл.

Для результатов поиска в Германии, Бельгии и Эстонии Google также планирует убрать карту, показывающую расположение отелей, и результаты под картой, аналогичные старому формату "десять синих ссылок" многолетней давности.

"Мы очень неохотно идем на этот шаг, потому что удаление полезных функций не принесет пользы ни потребителям, ни предприятиям в Европе", - сказал Бетелл.

Европейская комиссия заявила, что в настоящее время оценивает предложения Google по соблюдению требований. Нарушение DMA может стоить компаниям до 10% их годового мирового оборота.

Британский сайт сравнения цен и критик Google компания Kelkoo отвергла это предложение.

"Они не решают проблему очевидного преференциального режима для собственных CSS (сервисов сопоставимых покупок) Google в результатах поиска, при этом конкуренты либо ограничены гораздо менее благоприятным отображением (если они вообще появляются), либо вынуждены действовать как клиенты Google, а не как конкуренты", - сказал исполнительный директор Kelkoo Ричард Стейблз.

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Немецкая гостиничная ассоциация заявила, что возврат к "синим ссылкам", как того требуют сайты бронирования и сравнения, будет менее прозрачным и менее удобным для потребителей.

"Отелям, особенно независимым операторам и малым предприятиям, возвращение к базовым "синим ссылкам" усложнит конкуренцию. Это снижает их видимость и увеличивает зависимость от сторонних платформ, которые требуют значительные комиссионные, что подрывает их рентабельность и устойчивость", - говорится в сообщении.

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