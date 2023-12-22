В Газе погибло уже более 20 тысяч палестинцев - WP

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы из-за войны между Израилем и ХАМАСом погибло уже более 20 тысяч палестинцев. Об этом со ссылкой на Washington Post, передает УНН.

Детали

Предварительно 20 057 палестинцев погибли из-за ударов Израиля в ответ на события 7 октября. Это наибольшее количество жертв в Газе в новейшей истории. В частности, это больше, чем погибло после арабо-израильской войны 1948 года - тогда ориентировочно погибло около 15 тысяч палестинцев.

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Содиректор проекта "Цена войны" в Университете Брауна, который отслеживает количество жертв конфликтов, сказала, что уровень смертности среди населения подобен уровню войн 20-го века.

В 21 веке это значительный и ненормальный уровень разрушений - убеждает она.

Дополнение

Количество убитых в Газе с 7 октября является предметом постоянных споров. В частности, часть СМИ полагаются на данные Министерства здравоохранения Газы, как это делали многие международные учреждения, организации и глобальные организации до войны.

Министерство имеет прямой доступ к больницам и моргам и выписывает свидетельства о смерти палестинцев, проживающих в анклаве.

В то же время официальные лица Израиля и США публично поставили под сомнение эти цифры, утверждая, что им нельзя доверять, поскольку министерство контролируется ХАМАСом, который обе страны признают террористической группировкой.

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Вместе с тем Организация Объединенных Наций тоже полагается на данные Министерства здравоохранения Газы. Представители ООН заявили, что не видят причин сомневаться в цифрах, но признают, что цифры могут оказаться неточными по практическим соображениям.

Напомним,

Во время боев на севере Газы израильские войска ошибочно открыли огонь по трем израильским заложникам и убили их. Отмечается, что ЦАХАЛ несет ответственность за "трагический инцидент".