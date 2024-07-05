ГП "Государственный оператор тыла" объявило новый тендер на поставку продуктов питания для воинских частей Донецкой области на второе полугодие этого года. Поставщик, который был закреплен за этим регионом, не выполнил определенные тендерные требования. Об этом сообщает пресс-служба ГОТ, пишет УНН.

В ГОТ отметили, что по результатам проверок мощностей семи поставщиков после контрактирования на второе полугодие, один из них, ООО "Гранпри ЛТД", был отстранен от выполнения заказов до устранения замечаний.

"На днях компания сообщила, что уже исправила недостатки. Команда ГОТ повторно проверила ее мощности и обнаружила, что "Гранпри ЛТД" способна обеспечить питанием только две из трех закрепленных за ней области - Кировоградскую и Одесскую. Складские помещения для поставок в Донецкую область не соответствуют заявленным требованиям", - сообщили в ГОТ.

Добавили, что объявлен новый тендер на поставку продуктов военным Донецкой области.

Дополнительно

"Государственный оператор тыла" заключил договоры с семью компаниями на поставку продуктов питания для ВСУ во втором полугодии 2024 года. Сумма договоров составила более 17 миллиардов гривен. Средняя цена за комплект составляет - 109,22 гривен. По результатам тендеров было выбрано семь поставщиков с наиболее экономически выгодными предложениями.