В Донецкой области в результате вражеской атаки погибли 2 человека, а также 6 человек получили ранения. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня вражеские войска совершили обстрел города Лиман. В результате данной атаки погибли двое местных жителей в возрасте 58 и 66 лет. Еще две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина получили ранения. Предварительно установлено, что оккупанты использовали ракетную систему "Искандер".

В 18:00 того же дня оккупанты нанесли удар по Новогродовской ОТГ, используя FPV-дрон для атаки на автодорогу. Трое гражданских лиц в возрасте от 49 до 68 лет, получили травмы. Атака повредила около 15 жилых домов и автомобиль.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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