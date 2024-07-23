Киев • УНН
В Донецкой области 23 июля вражеские войска обстреляли г. Лиман и Новогродовскую ОТГ, убив 2 и ранив 6 гражданских. Начато досудебное расследование.
В Донецкой области в результате вражеской атаки погибли 2 человека, а также 6 человек получили ранения. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Сегодня вражеские войска совершили обстрел города Лиман. В результате данной атаки погибли двое местных жителей в возрасте 58 и 66 лет. Еще две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина получили ранения. Предварительно установлено, что оккупанты использовали ракетную систему "Искандер".
В 18:00 того же дня оккупанты нанесли удар по Новогродовской ОТГ, используя FPV-дрон для атаки на автодорогу. Трое гражданских лиц в возрасте от 49 до 68 лет, получили травмы. Атака повредила около 15 жилых домов и автомобиль.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Окупована Донеччина потопає у майже 4 мільйонах тонн відходів - Центр спротиву23 июля 2024, 12:14 • 25998 просмотров