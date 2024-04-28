В Донецкой области из-за вражеских обстрелов ранены двое жителей

В течение субботы, 27 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области два человека получили ранения в Красногоровке. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

В 1938 году погибли,

4845 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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