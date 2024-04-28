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На Донеччині через ворожі обстріли поранені двоє жителів

На Донеччині через ворожі обстріли поранені двоє жителів

Київ • УНН

 • 52343 перегляди

Двоє мешканців Красногорівки Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілу з боку російської армії 27 квітня, в результаті чого загальна кількість жертв у регіоні з початку повномасштабного вторгнення склала 1938 загиблих і 4845 поранених.

Упродовж суботи, 27 квітня, від обстрілів з боку російської армії на Донеччині двоє людей отримали поранення у Красногорівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1938 загинули,
  • 4845 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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