На Донеччині через ворожі обстріли поранені двоє жителів
Київ • УНН
Двоє мешканців Красногорівки Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілу з боку російської армії 27 квітня, в результаті чого загальна кількість жертв у регіоні з початку повномасштабного вторгнення склала 1938 загиблих і 4845 поранених.
Упродовж суботи, 27 квітня, від обстрілів з боку російської армії на Донеччині двоє людей отримали поранення у Красногорівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1938 загинули,
- 4845 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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