В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  64822 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  72860 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  121797 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  118197 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  127802 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140912 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128103 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127253 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120886 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109156 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

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Публикации

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В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Шахта в Донецкой области была обесточена из-за обстрелов, в результате чего 5 рабочих оказались под землей. Дефицита электроэнергии нет, ситуация под контролем, проводятся необходимые ремонтные работы.

Общество •   •  24178 просмотра
В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии.

политика •   •  100487 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который шпионил за расположением и передвижением украинских военных кораблей вблизи Одесского порта.

Война •   •  22875 просмотра
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

По словам эксперта, глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут должна быть уволена за использование автомобилей "Мегабанка" для личных поездок за границу с семьей.

политика •   •  64822 просмотра
Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда

Бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному падению самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.

Новости Мира •   •  19054 просмотра
Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда

Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Российские войска совершили ночную атаку с использованием беспилотников "Шахед", пытаясь обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но силы ПВО Украины на юге уничтожили три беспилотника в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Война •   •  20822 просмотра
Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

В 2023 году украинские суды рассмотрели 3 157 293 дела, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Больше всего выросло количество административных и гражданских дел.

Общество •   •  19069 просмотра
Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

Финский суд отклонил жалобы на закрытие границы с россией, постановив, что решения по границе непосредственно не повлияли на заявителей.

Новости Мира •   •  16862 просмотра
Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.

Война •   •  16129 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

После атаки на нефтехимическое предприятие в калужской области россии источники сообщили, что это операция ГУР МОУ.

Война •   •  16089 просмотра
Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР