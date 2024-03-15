В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

В Донецкой области в результате вражеского обстрела обесточена шахта, под землей оказались работники. Дефицита электроэнергии нет. Об этом в пятницу сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация

Дефицита электроэнергии нет и не предвидится на текущие сутки. На атомном блоке ХАЭС осуществляются необходимые ремонтные работы. На полную мощность работают 7 блоков АЭС - говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что для покрытия потребностей потребителей задействовали резервы тепло- и гидрогенерации.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - указали в ведомстве.

Отключение света

Из-за боевых действий отключилось оборудование подстанции в Донецкой области. В результате обесточились почти 8 тысяч бытовых потребителей и шахта (в шахте находилось 5 работников). В ведомстве сообщили, что шахту сейчас запитали с помощью генератора.

В результате ракетных обстрелов в течение дня в двух громадах на Черниговщине повреждены воздушные линии 10 кВ, обесточены около полутора тысяч потребителей.

Также, как сообщается, из-за технологических проблем краткосрочно отключалась высоковольтная линия на Киевщине.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 6652 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 4310 МВт*ч.

Дополнение

В четверг, 14 марта, украинские энергетики восстановили вторую линию питания оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.