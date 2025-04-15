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В Доминикане количество жертв обрушения в ночном клубе возросло до 231 человека

Киев • УНН

 • 3608 просмотра

Власти Доминиканской Республики сообщили о 231 погибшем в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set. Среди жертв есть иностранцы, правительство проводит расследование.

В Доминикане количество жертв обрушения в ночном клубе возросло до 231 человека

В Доминиканской Республике количество жертв в результате катастрофы в одном из самых известных ночных клубов столицы возросло. К сожалению, более 200 человек погибли. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По словам главы местного МВД, в настоящее время подтверждена гибель 231 человека в результате обрушения крыши развлекательного заведения Jet Set, случившейся в минувший вторник утром по местному времени.

Причины трагедии пока остаются невыясненными, однако правительство уже сформировало специальную следственную комиссию с участием как местных, так и международных экспертов. Их задачей является тщательное расследование обстоятельств, приведших к одной из самых масштабных трагедий в истории страны за последние десятилетия.

Среди погибших – не только граждане Доминиканы. Среди жертв обнаружен один гражданин Италии, два француза, а также несколько американцев. Процедура идентификации тел и их передача родственникам завершились в воскресенье.

В стране объявлен траур.

Напомним

10 апреля было проинформировано, что власти Доминиканской Республики заявили, что из-за обрушения крыши ночного клуба увеличилось количество жертв до 184 человек, а более 200 человек получили ранения. 

В Доминикане количество жертв обрушения клуба возросло до 18410.04.25, 08:35 • 10155 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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