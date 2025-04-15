У Домінікані кількість жертв обвалу в нічному клубі зросла до 231 особи

У Домініканській Республіці кількість жертв унаслідок катастрофи в одному з найвідоміших нічних клубів столиці зросла. На жаль, понад 200 осіб загинуло. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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За словами очільника місцевого МВС, наразі підтверджено загибель 231 особи внаслідок обвалу даху розважального закладу Jet Set, що трапився минулого вівторка вранці за місцевим часом.

Причини трагедії поки залишаються нез’ясованими, однак уряд вже сформував спеціальну слідчу комісію за участі як місцевих, так і міжнародних експертів. Їх завданням є ретельне розслідування обставин, що призвели до однієї з наймасштабніших трагедій в історії країни за останні десятиліття.

Серед загиблих – не лише громадяни Домінікани. Серед жертв виявлено одного громадянина Італії, двох французів, а також кілька американців. Процедура ідентифікації тіл та їх передача родичам завершилися в неділю.

У країні оголошено жалобу.

Нагадаємо

10 квітня було поінформовано, що влада Домініканської Республіки заявила, що через обвал даху нічного клубу збільшилася кількість жертв до 184 осіб, а понад 200 людей отримали поранення.

У Домінікані кількість жертв обвалення клубу зросла до 184