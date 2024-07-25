Киев • УНН
Семейный врач из Днепра организовал схему хищения бюджетных средств через систему электронных рецептов. За два года было создано более 1600 фейковых рецептов, что нанесло государству ущерб на сумму более миллиона гривен.
В Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи е-рецептов, нанеся государству ущерб более чем на миллион гривен. Об этом сообщил Офис генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем участникам организованной группы, которые участвовали в схеме хищения бюджетных средств через систему электронных рецептов на лекарства.
Схему два года назад разработал семейный врач из Днепра. Подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе HELSI, используя вымышленные анкетные данные, а также данные умерших лиц. В дальнейшем выписывали "пациентам" электронные рецепты на лекарства.
После этого подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для "погашения" рецептов и получения денежных средств в качестве компенсации согласно государственной программе "Доступные лекарства". За два года подозреваемые создали более чем 1,6 тысячи электронных рецептов.
Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах.
Сейчас также инициирован вопрос о лишении лицензий причастных аптечных учреждений.
Напомним,
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