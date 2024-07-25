В Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи е-рецептов, нанеся государству ущерб более чем на миллион гривен. Об этом сообщил Офис генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем участникам организованной группы, которые участвовали в схеме хищения бюджетных средств через систему электронных рецептов на лекарства.

Схему два года назад разработал семейный врач из Днепра. Подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе HELSI, используя вымышленные анкетные данные, а также данные умерших лиц. В дальнейшем выписывали "пациентам" электронные рецепты на лекарства.

После этого подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для "погашения" рецептов и получения денежных средств в качестве компенсации согласно государственной программе "Доступные лекарства". За два года подозреваемые создали более чем 1,6 тысячи электронных рецептов.

Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах.

Сейчас также инициирован вопрос о лишении лицензий причастных аптечных учреждений.

Напомним,

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