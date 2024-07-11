Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость", обвиняемой в растрате бюджетных средств при реставрации, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, в период 2020-2021 годов директор музея "Киевская крепость" заключила договоры с частной подрядной компанией для реставрации Башни № 4 музея, которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. В частности, планировалось заменить кровлю башни с общей стоимостью листов покрытия в сумме 1,4 млн гривен.

"В дальнейшем с целью растраты средств местного бюджета, обвиняемая злоупотребляя своим служебным положением перечислила указанную сумму в пользу подрядной организации, достоверно зная, что стоимость указанных листов является завышенной", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается, во время следствия были проведены химическая, строительно-техническая, товароведческая и экономическая экспертизы, которые установили завышение стоимости указанных листов покрытия в размере почти 900 тыс. гривен, то есть более чем в два раза.

Уголовное производство в отношении директора подрядной организации (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - завершено, осуществляется ознакомление стороной защиты с материалами уголовного производства.

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