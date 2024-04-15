В Днепре слышны звуки взрывов

Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон

На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за пакет помощи Израилю после иранской атаки, и деньги для Украины могут быть включены в этот пакет, сообщил пресс-секретарь Конгресса Майк Джонсон.