Мощные взрывы в Днепре - СМИ

В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщило Суспільне, передает УНН.

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За десять минут до сообщений о взрывах в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе для Днепра.

Ракета в направлении Днепра! - написали в ПС ВСУ.

Еще раньше для Днепропетровщины и Запорожья объявили воздушную тревогу.