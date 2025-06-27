В День Конституции в центре Киева ограничат движение

Завтра, в День Конституции, в центре столицы временно ограничат движение транспорта, передает УНН со ссылкой на КГГА.

28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы временно ограничат движение транспорта - говорится в сообщении.

По данным КГГА, изменения связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

Также в субботу запретят парковку на определенных участках дорог в Шевченковском районе.

Кроме этого, внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Напомним

День Конституции Украины — государственный праздник Украины. Празднуется ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины в тот же день 1996 года.

День Конституции Украины — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции: "Статья 161. День принятия Конституции Украины является государственным праздником — Днем Конституции Украины".