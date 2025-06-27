В День Конституции в центре Киева ограничат движение
Киев • УНН
28 июня с 6:00 до 12:00 в центре Киева ограничат движение транспорта из-за мероприятий. Также в субботу запретят парковку в Шевченковском районе и изменят маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18.
Завтра, в День Конституции, в центре столицы временно ограничат движение транспорта, передает УНН со ссылкой на КГГА.
28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы временно ограничат движение транспорта
По данным КГГА, изменения связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.
Также в субботу запретят парковку на определенных участках дорог в Шевченковском районе.
Кроме этого, внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18.
Напомним
День Конституции Украины — государственный праздник Украины. Празднуется ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины в тот же день 1996 года.
День Конституции Украины — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции: "Статья 161. День принятия Конституции Украины является государственным праздником — Днем Конституции Украины".