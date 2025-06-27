На День Конституції в центрі Києва обмежать рух

Завтра, у День конституції, в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту, передає УНН із посиланням на КМДА.

28 червня з 6:00 до 12:00 в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту - йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.

Також у суботу заборонять паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі.

Окрім цього, внесено зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18.

Нагадаємо

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції: "Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України".