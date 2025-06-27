На День Конституції в центрі Києва обмежать рух
Київ • УНН
28 червня з 6:00 до 12:00 у центрі Києва обмежать рух транспорту через заходи. Також у суботу заборонять паркування у Шевченківському районі та змінять маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18.
Завтра, у День конституції, в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту, передає УНН із посиланням на КМДА.
28 червня з 6:00 до 12:00 в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту
За даними КМДА, зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.
Також у суботу заборонять паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі.
Окрім цього, внесено зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18.
Нагадаємо
День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.
День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції: "Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України".