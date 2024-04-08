В Черном море в марте погибло еще 130 дельфинов, их обнаружили у берегов краснодарского края рф - ученый

В Черном море в марте погибло еще 130 дельфинов, их тела обнаружили у берегов краснодарского края рф, заявил руководитель научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, пишет УНН.

Детали

"Сейчас мы получили ужасную информацию о масштабной гибели дельфинов - еще 130 (!) только за март 2024 года, тела которых были найдены у разных берегов краснодарского края - сочи, новороссийска и др. Также есть подтвержденные находки несколько погибших, которых выбросило снова на берега Болгарии", - указал Русев в Facebook.

Он отметил, что "такая ужасная ситуация с дельфинами только за март военного года является подтверждением того факта, что активность вражеских сонаров субмарин и надводных лодок в той части Черного моря как возле Крыма, о чем мы писали недавно, так и возле новороссийска, сочи - является главным фактором продолжения гибели редких черноморских китообразных".

"Военный флот рф сосредоточен в тех водах и постоянно караулит, используя сонарные устройства, которые убивают морских млекопитающих", - добавил он.

Ранее, до начала войны, выбросы дельфинов на берег в марте, по его словам, были очень редким явлением.

"А сейчас, во время войны и влияния военного фактора рашистов, напавших на Украину, по нашим оценкам, реальное количество погибших в 2024 году составляет уже несколько тысяч животных, с учетом того факта, что море выбрасывает только 5% погибших тел... К счастью, с середины 2022 военного года уже нет рашистского военного надводного и подводного нашествия в акватории северо-западной части моря - у берегов национального природного парка "Тузловские лиманы", когда тогда в течение полугода была ужасная массовая гибель китообразных, и их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега. Об этом мы много раз писали на странице ФБ и давали оценку количества погибших дельфинов от войны - 50 000 животных", - отметил Русев.

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов