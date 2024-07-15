В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море нет кораблей на боевом дежурстве, а в Азовском море находятся три корабля, однако носителей "Калибров" нет, сообщают Военно-морские силы ВС Украины, передает УНН.

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"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море 3 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют. В Средиземном море находится 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор, в Азовское море - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

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