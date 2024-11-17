В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до 24 ракет
Киев • УНН
В Черном море находятся 4 российских корабля с крылатыми ракетами «Калибр», способные выпустить до 24 ракет. В Средиземном море - 3 корабля с таким же потенциалом.
В Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет. Об этом сообщает ВМС ВС Украины, пишет УНН.
В Черном море 4 вражеских корабля, 4 из которых являются носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, 3 из которых являются носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.
керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 17334 просмотра