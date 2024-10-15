В Черниговском районе почти месяц продолжается пожар: горят торфяники
Киев • УНН
Спасатели продолжают борьбу с пожаром на торфяниках в Черниговском районе. За сутки ликвидированы очаги на 11 га, осталось потушить еще 20 га. ГСЧС напоминает об опасности неосторожного обращения с огнем.
Почти месяц спасатели пытаются укротить пожар на торфяниках в Черниговском районе. Сейчас осталось ликвидировать очаги возгорания на площади 20 га, сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Как сообщается, за минувшие сутки ликвидированы очаги возгорания на площади почти 11 га, осталось еще 20 га.
В ГСЧС напомнили, что одной из главных причин возникновения торфяных пожаров является неосторожное обращение с огнем.
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