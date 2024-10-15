У Чернігівському районі майже місяць триває пожежа: горять торф'яники
Київ • УНН
Рятувальники продовжують боротьбу з пожежею на торф'яниках у Чернігівському районі. За добу ліквідовано осередки на 11 га, залишилось загасити ще 20 га. ДСНС нагадує про небезпеку необережного поводження з вогнем.
Майже місяць рятувальники намагаються приборкати пожежу на торф'яниках у Чернігівському районі. Наразі залишилось ліквідувати осередки займання на площі 20 га, повідомили у вівторок у ДСНС, передає УНН.
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Як повідомляється, за минулу добу ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га.
В ДСНС нагадали, що однією з головних причин виникнення торф'яних пожеж є необережне поводження з вогнем.
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