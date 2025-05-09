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В Чернигове запретили массовые мероприятия с 9 по 11 мая: детали распоряжения

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Чернигове запретили проведение митингов и других массовых мероприятий с 9 по 11 мая 2025 года. Соответствующее распоряжение издал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

В Чернигове запретили массовые мероприятия с 9 по 11 мая: детали распоряжения

В городе Чернигов запретили проведение массовых мероприятий с 9 по 11 мая. Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает УНН.

Детали

Во исполнение пункта 8 части 1 статьи 8, пункта 1 части 2 статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещаю проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых мероприятий на территории города Чернигов 9 мая, 10 мая, 11 мая 2025 года

– говорится в распоряжении.

Брыжинский также поручил начальнику Черниговского районного управления полиции ГУНП Украины в Черниговской области, а также начальнику управления патрульной полиции Департамента патрульной полиции в Черниговской области организовать и обеспечить выполнение данного распоряжения в рамках действующего законодательства.

Чиновник призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать места массового скопления людей.

Напомним

СБУ задержала в Черниговской области 29-летнюю местную жительницу, которая корректировала российские удары по эшелонам ВСУ. Она устанавливала "видеоловушки" с онлайн-трансляцией возле железнодорожных перегонов и искала РЛС.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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