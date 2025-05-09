У Чернігові заборонили масові заходи з 9 по 11 травня: деталі розпорядження

У місті Чернігів заборонили проведення масових заходів з 9 по 11 травня. Про це повідомив в Telegram начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

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На виконання пункту 8 частини 1 статті 8, пункту 1 частини 2 статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" забороняю проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів та інших масових заходів на території міста Чернігів 9 травня, 10 травня, 11 травня 2025 року – йдеться в розпорядженні.

Брижинський також доручив начальнику Чернігівського районного управління поліції ГУНП України в Чернігівській області, а також начальнику управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції у Чернігівській області організувати та забезпечити виконання даного розпорядження в межах чинного законодавства.

Чиновник закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати місця масових скупчень людей.

Нагадаємо

СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.