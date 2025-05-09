У Чернігові заборонили масові заходи з 9 по 11 травня: деталі розпорядження

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив
07:57 • 26390 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
06:00 • 32717 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
05:39 • 30197 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 41773 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 67186 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 98128 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 149419 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 111322 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 111961 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 189041 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
66%
749мм
Популярнi новини

Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

9 травня, 00:19 • 25744 перегляди

США можуть знизити мита після успішних переговорів з Китаєм: подробиці

9 травня, 02:29 • 29816 перегляди

Україну накриють зливи із грозами: прогноз погоди на сьогодні

9 травня, 02:49 • 20527 перегляди

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

9 травня, 03:30 • 28340 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

08:04 • 22510 перегляди
Публікації

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

07:57 • 26390 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 117593 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 137675 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 189041 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 149573 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 6166 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 12274 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 137060 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 150229 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 85555 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

У Чернігові заборонили масові заходи з 9 по 11 травня: деталі розпорядження

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У Чернігові заборонили проведення мітингів та інших масових заходів з 9 по 11 травня 2025 року. Відповідне розпорядження видав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

У Чернігові заборонили масові заходи з 9 по 11 травня: деталі розпорядження

У місті Чернігів заборонили проведення масових заходів з 9 по 11 травня. Про це повідомив в Telegram начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Деталі

На виконання пункту 8 частини 1 статті 8, пункту 1 частини 2 статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" забороняю проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів та інших масових заходів на території міста Чернігів 9 травня, 10 травня, 11 травня 2025 року

– йдеться в розпорядженні.

Брижинський також доручив начальнику Чернігівського районного управління поліції ГУНП України в Чернігівській області, а також начальнику управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції у Чернігівській області організувати та забезпечити виконання даного розпорядження в межах чинного законодавства.

Чиновник закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати місця масових скупчень людей.

Нагадаємо

СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Служба безпеки України
Україна
Чернігів
Brent
$63.74
Bitcoin
$102,974.10
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,332.99
Ethereum
$2,412.22