В Черкасской области в собственность государства вернули земельный участок водного фонда площадью более 2,7 га

Незаконное распоряжение администрации Черкасской области о передаче в аренду земельного участка водного фонда площадью почти 2,7 га отменено Верховным судом Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Детали

Земельный участок водного фонда в пределах Кременчугского водохранилища площадью более 2,7 га возвращен государству. Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Киевской городской прокуратуры, - таким образом отменено незаконное распоряжение Черкасской РГА о передаче в аренду для строительства земельного участка водного фонда на территории Черкасской области.

Справочно

Участок водного фонда площадью почти 2,7 га, который расположен в пределах прибрежной защитной полосы Кременчугского водохранилища, еще в 2017 году был передан решением руководства Черкасской области, - в аренду обслуживающему кооперативу на 10 лет.

Передача земельного участка состоялась без соблюдения определенного законодательством порядка - без изменения целевого назначения земель водного фонда (искусственные водохранилища) на земли рекреационного назначения.

Хозяйственный суд Черкасской области в 2021 году иск прокурора в интересах государства удовлетворил.

Северный апелляционный хозяйственный суд в октябре 2022 и декабре 2023 года отменял это решение и отказывал в удовлетворении иска.

Киевская городская прокуратура дважды обжаловала в суд кассационной инстанции эти постановления Северного апелляционного хозяйственного суда.

В конце концов Верховный Суд, благодаря последовательной и настойчивой позиции Киевской городской прокуратуры оставил в силе решение суда первой инстанции. Незаконное распоряжение Черкасской РГА о передаче в аренду для строительства земельного участка водного фонда на территории Черкасской области отменено.

Напомним,

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