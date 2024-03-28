В Черкассах слышны взрывы

Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу

Двух депутатов Сумского областного совета задержали за попытку дать взятку в размере $100 000 главе Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений и назначение одного из них руководителем объединенной больницы.