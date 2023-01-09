В Чехии украинские школьники смогут получать оценки только по тем предметам, по которым они занимались

Детали

Отмечается, что оценки по предметам, занятия по которым они вообще не посещали, выставляться не будут. Решение распространяется и на учащихся восьмых и девятых классов, которые должны предоставлять аттестаты для записи в средние школы.

Соответствующая инструкция была утверждена Минобразования в мае 2022 г. и продлена до конца августа 2023 г.

Дополнение

В странах Европейского Союза и мира находится 516 тыс. украинских детей школьного возраста.