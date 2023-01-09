В Чехии украинские школьники смогут получать оценки только по тем предметам, по которым они занимались
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство образования Чехии информирует, что дети из числа украинских беженцев, посещавших в Чехии начальную или среднюю школу, в этом учебном году могут получить в аттестатах оценки только по тем предметам, по которым они занимались хотя бы частично, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оценки по предметам, занятия по которым они вообще не посещали, выставляться не будут. Решение распространяется и на учащихся восьмых и девятых классов, которые должны предоставлять аттестаты для записи в средние школы.
Соответствующая инструкция была утверждена Минобразования в мае 2022 г. и продлена до конца августа 2023 г.
Дополнение
В странах Европейского Союза и мира находится 516 тыс. украинских детей школьного возраста.