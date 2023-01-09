В Чехії українські школярі зможуть отримувати оцінки лише з тих предметів, з яких вони займалися

Деталі

Зазначається, що оцінки з предметів, заняття з яких вони взагалі не відвідували, виставлятися не будуть. Рішення поширюється і на учнів восьмих та дев'ятих класів, які мають надавати атестати для запису до середніх шкіл.

Відповідну інструкцію було затверджено Міносвіти в травні 2022 р. і продовжено до кінця серпня 2023 р.

Доповнення

В країнах Європейського Союзу та світу знаходиться 516 тис. українських дітей шкільного віку.