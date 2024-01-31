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В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 08:00  •  11642 просмотра

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В государственный бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен, конфискованных у подсанкционных лиц и предприятий благодаря санкциям, введенным против российских коллаборационистов и олигархов.

В государственный бюджет поступили более 32 млн гривен, которые были конфискованы из-за введенных санкций против, в частности, коллаборационистов и предприятий российских олигархов. Об этом во вторник сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль, пишет УНН

Средства врагов Украины - на восстановление инфраструктуры.  Друзья, сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет. Речь идет о собственных средствах таких коллаборационистов, как Ворон и Сальдо и финансы с предприятия российского олигарха Дерипаски

- написал Коваль в Telegram.

По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФМГУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры для эффективного управления и распоряжения взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов, указал Коваль. 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций31 январь 2024, 06:58 • 14681 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
У бюджет України надійшло понад 32 млн гривень, конфіскованих в підсанкційних осіб
The budget of Ukraine received over UAH 32 million confiscated from sanctioned persons
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