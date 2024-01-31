В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

В государственный бюджет поступили более 32 млн гривен, которые были конфискованы из-за введенных санкций против, в частности, коллаборационистов и предприятий российских олигархов. Об этом во вторник сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль, пишет УНН.

Средства врагов Украины - на восстановление инфраструктуры. Друзья, сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет. Речь идет о собственных средствах таких коллаборационистов, как Ворон и Сальдо и финансы с предприятия российского олигарха Дерипаски - написал Коваль в Telegram.

По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФМГУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры для эффективного управления и распоряжения взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов, указал Коваль.

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