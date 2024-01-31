У бюджет України надійшло понад 32 млн гривень, конфіскованих в підсанкційних осіб
Київ • УНН
До державного бюджету України надійшло понад 32 мільйони гривень, конфіскованих у підсанкційних осіб та підприємств завдяки санкціям, запровадженим проти російських колабораціоністів та олігархів.
В державний бюджет надійшли понад 32 млн гривень, які були конфісковані через запроваджені санкції проти, зокрема, колаборантів та підприємств російських олігархів. Про це у вівторок повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, пише УНН.
Кошти ворогів України - на відновлення інфраструктури. Друзі, сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски
За його словами, це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФМДУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів, вказав Коваль.
Зеленський ввід у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій31.01.24, 08:58 • 21988 переглядiв