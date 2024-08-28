В Буче грузовик «MAN» наехал на женщину на пешеходном переходе
Киев • УНН
На Киевщине грузовик «MAN» наехал на женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила травмы ног и была доставлена в больницу.
На Киевщине 27 августа грузовик наехал на женщину, пострадавшая получила травмы конечностей. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
27 августа, около 15:45, в городе Буча водитель грузовика, 37-летний киевлянин, на пешеходном переходе совершил наезд на местную жительницу.
Потерпевшая получила травмы конечностей и с травмами ног была доставлена в больницу.
Полиция предостерегает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростных ограничений и держать безопасное расстояние.
Напомним
В Белой Церкви маршрутный автобус сбил 41-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.
Мікроавтобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП: є постраждалі18 августа 2024, 01:50 • 27850 просмотров