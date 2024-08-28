В Буче грузовик «MAN» наехал на женщину на пешеходном переходе

На Киевщине 27 августа грузовик наехал на женщину, пострадавшая получила травмы конечностей. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.

Детали

27 августа, около 15:45, в городе Буча водитель грузовика, 37-летний киевлянин, на пешеходном переходе совершил наезд на местную жительницу.

Потерпевшая получила травмы конечностей и с травмами ног была доставлена в больницу.

Полиция предостерегает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростных ограничений и держать безопасное расстояние.

Напомним

В Белой Церкви маршрутный автобус сбил 41-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.

Мікроавтобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП: є постраждалі