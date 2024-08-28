У Бучі вантажівка "MAN" наїхала на жінку на пішохідному переході
Київ • УНН
На Київщині вантажівка "MAN" наїхала на жінку на пішохідному переході. Потерпіла отримала травми ніг і була доставлена до лікарні.
На Київщини 27 серпня вантажівка наїхала на жінку, потерпіла отримала травми кінцівок. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.
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27 серпня, близько 15:45, у місті Буча водій вантажівки, 37-річний киянин, на пішохідному переході вчинив наїзд на місцеву мешканку.
Потерпіла отримала травми кінцівок і з травмами ніг була доставлена до лікарні.
Поліція застерігає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісних обмежень та тримати безпечну відстань.
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