В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству

Еврокомиссия начала разъяснительные встречи с украинскими представителями по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, сообщили на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Во вступительном слове замминистра поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины во время полномасштабной вероломной войны России против украинского народа.

Несмотря на постоянные боевые действия, интенсивные обстрелы Россией украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры, для нас очень важно двигаться к нашей цели - вступлению в ЕС. Мы понимаем, что этот путь будет непростым, а переговоры в аграрной сфере - тем более. Мы очень благодарны Европейской Комиссии за возможность принять участие в этой разъяснительной встрече, даже на месяц раньше, чем было запланировано. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимную поддержку на пути вступления Украины в ЕС заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич

Разъяснительные встречи по разделу Сельское хозяйство и развитие сельских территорий продлятся 25-26 апреля.

29-30 апреля состоятся встречи по разделу Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная, фитосанитарная политика. В конце мая - по разделу Рыбоводство.

После этих встреч по каждому из разделов Украина обязана провести представление своего прогресса по разделам. На основании этих презентаций Еврокомиссия будет проводить скрининг законодательства и предоставлять конкретные рекомендации. То есть, что необходимо Украине выполнить для того, чтобы открыть переговоры по конкретному разделу.

Справочно

Объяснительные встречи Еврокомиссии - это часть процесса проверки соответствия законодательства Украины, как страны-кандидата к праву ЕС.

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