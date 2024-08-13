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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений против населения курской области - СБУ

В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений против населения курской области - СБУ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 12:02  •  12369 просмотра

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СБУ предостерегает о попытках рф обвинить украинских военных в военных преступлениях в курской области. Представитель СБУ сообщил о возможных инсценировках преступлений против гражданских для дискредитации Украины.

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко предупредил о попытках российских спецслужб использовать события в курской области для неправомерного обвинения украинских военных в военных преступлениях. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"СБУ фиксирует попытки спецслужб рф использовать ситуацию в курской области для безосновательного обвинения украинских защитников в совершении военных преступлений. Для этого рф создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью", - говорит Дехтяренко.

 По его словам, ИПСО россиян связаны с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям сил обороны.

По данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения курской области, чтобы обвинить в них украинскую сторону. Поэтому мы предупреждаем, что эти попытки напрасны, они не будут влиять на наступательные действия сил обороны по мнению международных партнеров

- добавил он.

Напомним

В курской области рф с 6 августа сообщается о боевых действиях после сообщений о "прорыве" границы и "заходе" украинских сил. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Кроме того, в курской области, а также в белгородской и брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа подтвердил операцию в курской области. Главком ВСУ Александр Сырский доложил, что контролируются около 1000 квадратных километров в курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области. Поэтому украинские операции - это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных, подчеркнул Зеленский.

минобороны рф заявило о 14 "сбитых" дронов над курской и еще двумя областями ночью, в белгородской области власти говорят, что из краснояружского района выехало почти все население, а новый отчет ISW указывает на дальнейшее продвижение украинских сил в курской области.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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