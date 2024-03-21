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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 20:47  •  8853 просмотра

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36-летний мужчина получил минно-взрывную травму ноги после атаки российского беспилотника в селе Берислав Херсонской области.

В Бериславе от атаки российского бпла травмирован мужчина. У него минно-взрывная травма. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

В Бериславе под российский удар попал 36-летний мужчина. Около девяти часов вечера оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил местный житель. Он самостоятельно обратился в больницу.

- сообщили в ОВА.

Детали

Медики диагностировали у мужчины кроме минно-взрывной травмы, еще и ранения ног.

Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. Ему оказывают необходимую помощь.

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Дополнительно

Ранее УНН писал, что в Херсонской области в результате сегодняшних российских обстрелов и атак беспилотников погибла 70-летняя женщина и 33-летний мужчина. А также ранения получил пожилой мужчина в поселке Казацкое, которое оккупационные войска рф атаковали с дрона, и попали в гражданский автомобиль.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
dneprДнепр
beryslavБерислав
khersonХерсон
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