В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

В Бериславе от атаки российского бпла травмирован мужчина. У него минно-взрывная травма. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

В Бериславе под российский удар попал 36-летний мужчина. Около девяти часов вечера оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил местный житель. Он самостоятельно обратился в больницу. - сообщили в ОВА.

Детали

Медики диагностировали у мужчины кроме минно-взрывной травмы, еще и ранения ног.

Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. Ему оказывают необходимую помощь.

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Ранее УНН писал, что в Херсонской области в результате сегодняшних российских обстрелов и атак беспилотников погибла 70-летняя женщина и 33-летний мужчина. А также ранения получил пожилой мужчина в поселке Казацкое, которое оккупационные войска рф атаковали с дрона, и попали в гражданский автомобиль.