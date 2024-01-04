В Белом доме оценили потенциал армии рф

российская армия обращается к иностранным государствам для поставки вооружения, в частности ударных дронов, и сохраняет преимущество в живой силе. Однако, военные рф имеют низкий боевой дух. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января, пишет УНН.

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Кибри отметил, что россии приходится постоянно обращаться к другим странам, чтобы пополнить свои запасы артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников. По его словам, большая часть ударных дронов, которые были запущены рф за последние 72 часа, были иранского производства или иранской разработки.

Мы знаем, что эта война повлияла на военный потенциал господина путина, особенно когда речь идет о боеприпасах: артиллерии, беспилотниках, ракетах. Мы также знаем, что он по-прежнему имеет значительную часть своих военно-воздушных сил, значительную часть своего наземного механизированного потенциала. И, конечно же, его флот, хотя ему и бросили вызов в Черном море, на самом деле пострадал только черноморский флот. У него также есть преимущество в живой силе, потому что россия - просто более крупная страна