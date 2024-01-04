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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме оценили потенциал армии рф

Киев • УНН

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Джон Кирби сообщил, что российские военные полагаются на иностранную помощь в поставках боеприпасов и имеют низкий боевой дух.

российская армия обращается к иностранным государствам для поставки вооружения, в частности ударных дронов, и сохраняет преимущество в живой силе. Однако, военные рф имеют низкий боевой дух. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января, пишет УНН.

Детали 

Кибри отметил, что россии приходится постоянно обращаться к другим странам, чтобы пополнить свои запасы артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников. По его словам, большая часть ударных дронов, которые были запущены рф за последние 72 часа, были иранского производства или иранской разработки.

Мы знаем, что эта война повлияла на военный потенциал господина путина, особенно когда речь идет о боеприпасах: артиллерии, беспилотниках, ракетах. Мы также знаем, что он по-прежнему имеет значительную часть своих военно-воздушных сил, значительную часть своего наземного механизированного потенциала. И, конечно же, его флот, хотя ему и бросили вызов в Черном море, на самом деле пострадал только черноморский флот. У него также есть преимущество в живой силе, потому что россия - просто более крупная страна

- заявил Джон Кирби.

Он отметил, что за последние два года войны россия потратила огромное количество живой силы в войне в Украине. Однако, моральный дух российских солдат, по словам Кирби, на "дне". 

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Когда они вступают в бой с украинскими войсками на земле, они не достигают особого успеха. Так называемое шумное контрнаступление, которое они собирались начать, на самом деле ничего не дало за последние недели и месяцы. Это военные, которые до сих пор не усвоили уроков, которые, как вы думаете, должны усвоить современные военные после двух лет войны

- сказал Кирби.

По его словам, армия рф все еще в значительной степени полагается на удары дальнего действия, потому что "это им доступно".

Напомним 

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 362 280 человек.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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