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У Білому домі оцінили потенціал армії рф

У Білому домі оцінили потенціал армії рф

Київ • УНН

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Джон Кірбі повідомив, що російські військові покладаються на іноземну допомогу у постачанні боєприпасів і мають низький бойовий дух.

російська армія звертається до іноземних держав для постачання озброєння, зокрема, ударних дронів, та зберігає перевагу в живій силі. Однак, військові рф мають низький бойовий дух. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня, пише УНН.

Деталі 

Кібрі зазначив, що росії доводиться постійно звертатися до інших країн, щоб поповнити свої запаси артилерійських снарядів, ракет і безпілотників. За його словами, велика частина ударних дронів, які були запущені рф за останні 72 години, були іранського виробництва або іранської розробки.

Ми знаємо, що ця війна вплинула на військовий потенціал пана путіна, особливо коли йдеться про боєприпаси: артилерію, безпілотники, ракети. Ми також знаємо, що він, як і раніше, має значну частину своїх військово-повітряних сил, значну частину свого наземного механізованого потенціалу. І, звичайно ж, його флот, хоча йому і кинули виклик у Чорному морі, насправді постраждав тільки чорноморський флот. У нього також є перевага в живій силі, тому що росія - просто більша країна

- заявив Джон Кірбі.

Він зауважив, що за останні два роки війни  росія витратила величезну кількість живої сили у війні в Україні. Однак, моральний дух російських солдат, за словами Кірбі, на "дні". 

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Коли вони вступають у бій з українськими військами на землі, вони не досягають особливого успіху. Так званий галасливий контрнаступ, який вони збиралися почати, насправді нічого не дав за останні тижні і місяці. Це військові, які досі не засвоїли уроків, які, як ви думаєте, повинні засвоїти сучасні військові після двох років війни

– сказав Кірбі.

За його словами, армія рф все ще значною мірою покладається на удари дальної дії, тому що "це їм доступно".

Нагадаємо 

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 362 280 осіб.

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