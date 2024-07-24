Рыболовная лодка Argos Georgia затонула возле Фолклендских островов из-за неконтролируемого наводнения. Шесть человек погибли, 14 человек спасены, а 7 - считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

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Рыболовная лодка Argos Georgia, шедшая под флагом Святой Елены, затонула у Фолклендских островов после «неконтролируемого наводнения». В результате трагедии погибли шесть человек, 14 рыбаков были спасены, а семеро остаются пропавшими без вести.

Спасательные бригады продолжают обследование вод южной Атлантики, где судно затонуло в понедельник вечером. Лодка находилась в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов. Среди 27 членов экипажа были 10 испанцев, а также представители России, Индонезии, Уругвая и Перу.

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