В Албании возобновили работу школ после землетрясений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Албании начались занятия в школах в районах, пострадавших от землетрясений. 30 школ не будут открыты через их полное разрушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.
"Сегодня начинаются занятия (в школах - ред.) в районах, пострадавших от землетрясений в Албании", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что школы не работали две недели, а министр образования Беса Шахин заявил, что сегодня возобновится учебный процесс.
"Более 30 школ не будут открыты из-за причиненный во время землетрясения вред", - добавили в СМИ.
Указано, что учеников перевезут в другие школы, а расходы и транспортировку возьмет на себя министерство образования.
Напомним, 26 ноября в Албании произошло землетрясение.
В результате землетрясения погибло 50 человек.