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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103010 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 72954 просмотра

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В Албании возобновили работу школ после землетрясений

В Албании возобновили работу школ после землетрясений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Албании начались занятия в школах в районах, пострадавших от землетрясений. 30 школ не будут открыты через их полное разрушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Сегодня начинаются занятия (в школах - ред.) в районах, пострадавших от землетрясений в Албании", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что школы не работали две недели, а министр образования Беса Шахин заявил, что сегодня возобновится учебный процесс.

"Более 30 школ не будут открыты из-за причиненный во время землетрясения вред", - добавили в СМИ.

Указано, что учеников перевезут в другие школы, а расходы и транспортировку возьмет на себя министерство образования.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло землетрясение.

В результате землетрясения погибло 50 человек.

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