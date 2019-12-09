В Албании возобновили работу школ после землетрясений

"Сегодня начинаются занятия (в школах - ред.) в районах, пострадавших от землетрясений в Албании", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что школы не работали две недели, а министр образования Беса Шахин заявил, что сегодня возобновится учебный процесс.

"Более 30 школ не будут открыты из-за причиненный во время землетрясения вред", - добавили в СМИ.

Указано, что учеников перевезут в другие школы, а расходы и транспортировку возьмет на себя министерство образования.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло землетрясение.

В результате землетрясения погибло 50 человек.