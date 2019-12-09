В Албанії відновили роботу шкіл після землетрусів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Албанії почались заняття в школах у районах, що постраждали від землетрусів. 30 шкіл не будуть відкриті через їх повне руйнування. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Koha.
"Сьогодні розпочинаються заняття (в школах - ред.) у районах, постраждалих від землетрусу в Албанії", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що школи не працювали два тижні, а міністр освіти Беса Шахіні заявив, що сьогодні відновиться навчальний процес.
"Понад 30 шкіл не будуть відкриті через заподіяну під час землетрусу шкоду", - додали у ЗМІ.
Вказано, що учнів перевезуть до інших шкіл, а витрати та транспортування візьме на себе міністерство освіти.
Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався землетрус.
Внаслідок землетрусу загинуло 50 осіб.