Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС

Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД

Российские удары в Днепропетровской области привели к жертвам и разрушениям: 2 погибших и 16 раненых в Днепре, 6 погибших, в том числе дети 6 и 8 лет, в Синельниковском районе, где было повреждено более десятка домов.